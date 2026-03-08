Treinador do FC Porto lamenta a falta de eficácia no Clássico contra o Benfica (2-2), mas enaltece o papel dos marcadores dos golos - os jovens Oskar Pietuszewski e Victor Froholdt.

«A nossa primeira parte foi fantástica, tivemos muito domínio da bola e gerimos bem as situações. Viemos aqui para ganhar, é bem patente a abordagem que tivemos. Claramente, há espaço para melhorar. Os dois golos foram marcados pela próxima geração de jogadores, 2006 e 2008. Agora é importante preparar o próximo jogo.»

Experiência

«Começámos com uma equipa muito jovem, mas a abordagem foi muito positiva. Não podemos esquecer que o nosso oponente marcou quatro golos ao Real Madrid. Sair ao intervalo a zeros aqui é notável. Claro que há um grande desapontamento, ainda por cima porque tínhamos a chance de matar o jogo.»

«É triste perder pontos contra Sporting e Benfica. Temos muitos jogos para jogar, estamos muito motivados para o que resta. Vamos jogo a jogo. Nunca devemos subestimar que o Benfica, pois é invencível na Liga. Seguimos em frente para o desafio do Estugarda.»