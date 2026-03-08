Na reação ao Clássico deste domingo, em que Benfica e FC Porto empataram a duas bolas, o treinador dos dragões lamentou as chances perdidas mas elogiou a consistência defensiva.

Eliminou o Benfica do título?

«Não sei bem. Tudo pode acontecer, o FC Porto tem mais quatro pontos, mas não posso esconder que não é o cenário ideal. Temos de assumir a responsabilidade. Quando temos sete ou oito chances para matar o jogo e não o fazemos, perdemos a chance de marcar e temos de pagar o preço. A primeira parte foi muito boa, a combinação do primeiro golo foi muito boa, com muitos passes. O que não é fácil contra este oponente. Temos de respeitar. Não é o resultado que queríamos, mas vamos aceitá-lo.»

Consistência defensiva

«Defendemos muito bem. É normal conceder contra o Benfica, Lukebakio é um grande jogador e teve um grande impacto. Tal como o Ivanovic, trouxeram a energia certa à equipa.»