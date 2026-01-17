«Fazer segunda volta melhor é difícil, jogos são mais exigentes»
Francesco Farioli puxa da experiência para fazer uma antevisão à segunda volta do campeonato nacional
Francesco Farioli deixou elogios rasgados ao V. Guimarães na véspera de mais um duelo com os minhotos, no início da segunda volta do campeonato. FC Porto e V. Guimarães jogam pelas 20h30, para a 18.ª jornada da Liga.
V. Guimarães
«É a terceira vez que os enfrentamos esta época, sempre com dinâmicas semelhantes, mas resultados diferentes. É talvez a equipa em melhor forma na Liga. Recentemente, celebraram a conquista de um troféu. Preciso de corrigir o que disse, porque tinha afirmado que nunca tinha visto alguém celebrar um título em janeiro. Parabéns a eles pelo que fizeram, bateram-nos em casa e tiveram uma prestação fantástica na final four. Vamos jogar num campo muito complicado, é uma equipa definitivamente de top-4.»
Segunda volta
«Com o jogo de amanhã começa a segunda volta. Fazer melhor do que a primeira é difícil, seria muito bom repetir o que fizemos. Os jogos da segunda volta são sempre mais exigentes. Com três pontos, há sempre possíveis consequências tanto para o bom, como para o mau. Claro que esperamos uma segunda volta cheia de desafios, que requerem muita atenção e compromisso. Temos de transmitir vibrações positivas nos jogos. Temos de estar bem conectados, bem focados. O Vitória provou que pode ser bem competitivo contra qualquer nível de oponente. O jogo nunca está acabado com eles. Temos de estar ao nosso melhor.»