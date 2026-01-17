Francesco Farioli deixou elogios rasgados ao V. Guimarães na véspera de mais um duelo com os minhotos, no início da segunda volta do campeonato. FC Porto e V. Guimarães jogam pelas 20h30, para a 18.ª jornada da Liga.

V. Guimarães

«É a terceira vez que os enfrentamos esta época, sempre com dinâmicas semelhantes, mas resultados diferentes. É talvez a equipa em melhor forma na Liga. Recentemente, celebraram a conquista de um troféu. Preciso de corrigir o que disse, porque tinha afirmado que nunca tinha visto alguém celebrar um título em janeiro. Parabéns a eles pelo que fizeram, bateram-nos em casa e tiveram uma prestação fantástica na final four. Vamos jogar num campo muito complicado, é uma equipa definitivamente de top-4.»

Segunda volta

«Com o jogo de amanhã começa a segunda volta. Fazer melhor do que a primeira é difícil, seria muito bom repetir o que fizemos. Os jogos da segunda volta são sempre mais exigentes. Com três pontos, há sempre possíveis consequências tanto para o bom, como para o mau. Claro que esperamos uma segunda volta cheia de desafios, que requerem muita atenção e compromisso. Temos de transmitir vibrações positivas nos jogos. Temos de estar bem conectados, bem focados. O Vitória provou que pode ser bem competitivo contra qualquer nível de oponente. O jogo nunca está acabado com eles. Temos de estar ao nosso melhor.»