Francesco Totti, antigo internacional italiano, retirou-se do mundo do futebol em 2017, depois de ter feito toda a carreira de jogador na Roma. Aos 38 anos, a lenda dos «giallorossi» garantiu que não se arrependeu da decisão.

«Não preciso da Bola de Ouro, ganhei tudo com a Roma. Não me arrependo de nada, agora rimo-nos e brincamos, mas a verdade é que não me arrependo de nada. Para mim, ficar numa equipa durante 25 anos foi uma grande vitória», confessou o antigo jogador italiano, em entrevista ao podcast 'Viva El Futbol', esta segunda-feira, admitindo o interesse em tempos do Real Madrid.

«Em 2004 ter-me-iam dado um camião de dinheiro. Depois do Campeonato da Europa na Bélgica [em 2000], durante nove anos tive sempre muitos pedidos. Se tivesse escolhido outra equipa, teria sido mais fácil ganhar a Bola de Ouro.»

Questionado sobre os talentos do futebol na atualidade, Totti referiu dois. «Dybala é o jogador que mais se assemelha a mim atualmente, acho difícil encontrar outros na Liga italiana. O Paulo é um verdadeiro talento, não só em Itália. No meu tempo havia muitos, hoje há cinco ou seis no mundo como ele. Um deles é o Yamal. Ele ainda marca poucos golos. É muito forte, voou no Europeu, mas depois baixou um pouco, está muito bem, mas ainda marca poucos golos», disse.

Aos 48 anos, Totti confessou que poderia ter voltado aos relvados em janeiro.

«Não posso dizer a equipa, foi em Itália... na Serie A. Eu estava muito bem, treinava duas horas por dia, todos os dias, mas teria de mudar muitas coisas... tinha de mudar de cidade», começou por dizer, dando a indicação do clube interessado. «Tinha de me aproximar de Cassano», insinuando assim o Génova, cidade onde vive o antigo colega de equipa.

A lenda da Roma abordou o final da carreira como jogador, descrevendo-o como um momento difícil. «O clube perguntou-me se queria ficar, eu disse que ficava de graça e que estava bem. Sabia que podia continuar. Nunca teria tido a pretensão de ser titular, para mim a Roma estava em primeiro lugar. A três dias do fim, disseram-me que tinha de parar e que seria o meu último dérbi, e nesse momento fiquei de luto.»

Sobre o atual momento do clube do coração, o «eterno capitão» dos «giallorossi» não nega que a equipa merece a posição que ocupa na Serie A. «Para ganhar o Scudetto na Roma são necessários grandes treinadores, mas acima de tudo grandes jogadores.

É preciso algo mais do que aquilo que vejo, atualmente a Roma merece o quinto e sexto lugar, não mais. Há equipas mais fortes neste momento», começou por dizer o antigo jogador italiano, que confessou qual seria o técnico que escolhia para o assumir o clube do coração.

«Se eu fosse o diretor técnico, tentaria convencer Ancelotti. Gasperini é um bom treinador, mas não me deixa louco. Zerbi agrada-me muito, mas na Roma seria um ponto de interrogação. Mourinho é um dos mais fortes do mundo, mesmo que pensem o contrário.»

«José Mourinho, Allegri ou Ancelotti não jogam um grande jogo, mas sabem como colocar os jogadores em campo. E ganham, é o que importa. Na Roma, Mourinho jogou duas finais europeias», acrescentou.