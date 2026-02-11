O futebol no seu estado mais puro. Quando se toca no céu de uma cidade, de um clube, de uma família, de milhões de adeptos leais e apaixonados. Um amor infinito e categórico. Francesco Totti é o maior símbolo da história da Roma e um dos melhores futebolistas italianos de sempre. Poucos nomes no futebol mundial evocam tanta paixão, compromisso, lealdade e talento como Francesco Totti. Nascido em Roma a 27 de setembro de 1976, Totti não foi apenas um jogador da AS Roma. Foi, e continua a ser, a alma e o símbolo eterno do clube da capital italiana. Numa altura de mudança em que o futebol se viu dominado pelo negócio e pelas transferências milionárias, Totti manteve-se fiel a uma única camisola durante toda a sua carreira profissional, transformando-se num ícone de lealdade e amor à cidade que o viu nascer.

Estreou-se pela Roma no dia 28 de março de 1993, com apenas 16 anos, numa vitória, por 2-0, no terreno do Brescia. E rapidamente conquistou o coração dos adeptos com o seu talento. A jogar como um verdadeiro número 10, daqueles que teimam em desaparecer, Totti combinava classe e criatividade com uma capacidade de finalização notável. Era capaz de decidir os jogos com um toque genial, um passe impossível ou um golo memorável.

Em 1998, herdou a braçadeira de capitão, função que manteve por quase duas décadas. Sob o seu comando, a Roma viveu momentos inesquecíveis, incluindo o título da Serie A, em 2000-01, além de duas Taças de Itália e duas Supertaças Italianas. Porém, mesmo nos anos em que o clube não lutava pelo topo, Totti permaneceu, recusando propostas tentadoras de clubes gigantes do futebol mundial. Para o prodígio italiano, a Roma não era apenas um clube, era uma parte de si mesmo. «Nasci romano, morrerei romano», disse uma vez. E cumpriu.

Ao longo de 25 temporadas, Totti participou em 786 jogos oficiais e marcou 307 golos pela Roma, ambos recordes absolutos do clube. Tornou-se também no segundo melhor marcador da história da Serie A, atrás apenas do falecido Silvio Piola, que chegou a conquistar um Campeonato do Mundo pela seleção italiana, em 1938. Mas os números, embora impressionantes, não capturam a verdadeira dimensão do que Totti representou. Este futebolista foi a conexão entre o futebol romântico e o futebol moderno, o último grande bandiera, símbolo de uma era de fidelidade rara.

Despediu-se dos relvados em maio de 2017, num Olímpico de Roma completamente lotado e rendido às lágrimas. O seu adeus foi mais do que o fim de uma carreira. Foi, sim, o encerramento de um dos capítulos mais românticos da história do futebol. Francesco Totti foi um símbolo de identidade, lealdade e amor eterno a uma cidade e a um clube. Em Roma, há monumentos belíssimos que contam a história do Império Romano. No futebol, há um só monumento que conta a história da AS Roma: Totti, Il Capitano.