O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Francisca Nazareth, até 2025.

A jogadora, que se estreou pela equipa principal dos encarnados com 16 anos, é uma das maiores promessas do futebol feminino português.

«Sinto um orgulho imenso. Sendo Benfiquista desde pequenina, sócia um dia antes de ter nascido, é um orgulho saber que posso contribuir para a evolução do Clube. O Benfica tem tido uma evolução tremenda no futebol feminino, desde as camadas jovens até a Champions em tão pouco tempo. Saber que fiz e que vou continuar a fazer parte disso é um sentimento muito especial», disse a média atacante aos órgãos do clube.

«Este contrato é uma aposta no futebol feminino, e ser valorizada desta maneira é o melhor que pode acontecer tanto para o Benfica como para o futebol feminino. Temos muito para dar», acrescentou.

Kika, de 19 anos, assumiu-se como uma das figuras do Benfica na temporada passada. Ao serviço das águias, já conquistou um campeonato e duas Taças da Liga. Esta temporada 13 golos e seis assistências em 21 jogos.