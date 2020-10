A candidatura intitulada «Servir o Benfica», liderada por Francisco Benitez, anunciou nesta quarta-feira ter decidido abdicar de ir a votos pela presidência do Benfica para apoiar o candidato João Noronha Lopes.

«O ‘Movimento Servir o Benfica’ chegou a um entendimento com a candidatura de João Noronha Lopes 2020. O Movimento considera que esta candidatura (…) apresenta um conjunto de novos rostos e um projeto que acreditamos poder colocar o Sport Lisboa e Benfica no lugar que merece», lê-se no comunicado daquela candidatura.

Na mesma nota, é referido que Francisco Benitez aceitou o convite de Noronha Lopes para presidir à Mesa da Assembleia Geral, caso o candidato vença as eleições, recusando lugares na direção ou na administração da SAD.