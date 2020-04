O presidente honorário do Desp. Chaves, Francisco Carvalho, está internado no hospital com sintomas de Covid-19, confirmou o Maisfutebol a notícia avançada pelo Record.



Na passada quarta-feira, o investidor dos flavienses apresentou-se na unidade hospitalar com sintomas condizentes com o novo coronavírus, como febre e indisposição. Enquanto aguarda o resultado laboratorial do teste para Covid-19, Francisco Carvalho ficou numa ala da unidade hospitalar criada para os doentes suspeitos.