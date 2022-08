Francisco Conceição jogou pela equipa B do Ajax e marcou um golo. Frente ao Telstar, em Amesterdão, o ex-jogador do FC Porto apontou o 1-1, aos 41 minutos.

O encontro do segundo escalão dos Países Baixos terminou mesmo empatado, com o Jong Ajax a conseguir assim um ponto na primeira jornada do campeonato.