O futebolista português Francisco Conceição, oficializado esta terça-feira como reforço da Juventus, por empréstimo do FC Porto, assumiu a ambição de ganhar títulos pelo clube e de, a nível individual, contribuir com golos e assistências na época 2024/25.

«Espero grandes coisas aqui na Juventus, num clube em que a ambição é máxima, a vontade de ganhar títulos é muito grande e eu quero ganhar títulos pela Juventus, porque o clube exige isso mesmo. Claro que [ndr: no Ajax] deu para aprender muitas coisas que eu não sabia, porque era muito jovem e agora estou mais maduro e mais preparado, sem dúvida», referiu Conceição, em declarações aos canais da Juventus, naquele que é o seu segundo clube no estrangeiro, no qual aponta aos objetivos «coletivos, que é ganhar títulos pela Juventus e, depois, individualmente fazer muitos golos, muitas assistências e ajudar a equipa».

«Muito feliz. Estou ansioso por juntar-me aos meus companheiros de equipa e espero que seja o mais rápido possível, porque estou com muita ambição de ajudá-los», afirmou Conceição, respondendo também sobre o que sentiu quando soube da possibilidade Juventus. «Saber que um clube como a Juventus está interessado em mim e queria contar comigo, claro que é um grande orgulho e estou muito feliz, só quero rapidamente ajudar a Juventus a concretizar os seus objetivos», referiu, apresentando as suas capacidades.

«É o drible, sou um jogador que gosta muito de inventar, fazer coisas diferentes e o drible é um recurso que eu tenho, é uma característica minha também, [assim] como a velocidade, a garra, a atitude. Acho que isso tudo junto faz com que a Juventus tenha tido interesse em mim e estou muito feliz», respondeu.

Francisco, de 21 anos, vai jogar em Itália, tal como o pai e seu antigo treinador no FC Porto, quando era jogador. No caso, Sérgio jogou na Lazio, Inter de Milão e Parma, na década de 90. Questionado sobre o que Sérgio lhe disse, Francisco respondeu.

«Disse-me que o campeonato italiano na altura dele era top, muito forte, com os melhores jogadores do mundo e que neste momento continua a ser um campeonato competitivo, atraente, com grandes jogadores. Uma liga que todos os jogadores sonham jogar e eu também tenho essa ambição e esse sonho de jogar na Serie A pela Juventus», concluiu.