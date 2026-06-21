Após um empate a uma bola contra a RD Congo na primeira jornada da fase de grupos, Portugal quer dar uma melhor imagem na segunda ronda com o Uzbequistão. Em antevisão ao duelo de terça-feira, Francisco Conceição admitiu que o grupo está de orgulho ferido.

Além disso, o jogador da Juventus diz conhecer bem a mentalidade de Fabio Cannavaro, técnico italiano que orienta os asiáticos.

Reação ao empate inaugural

«Acho que no Mundial o erro tem de ser mínimo. Não ganhámos o primeiro jogo. Acho que estamos com a faca nos dentes porque temos de ganhar obrigatoriamente. Temos de fazer jus à qualidade que temos. Vamos tentar demonstrar isso dentro de campo e melhorar. Se tivermos todos com a mesma atitude e melhorarmos, podemos ganhar.»

Postura do Uzbequistão em campo

«Sim, sem dúvida é um dos aspetos a ter em conta. Melhorar a chegada à area, criar oportunidades como normalmente conseguimos. O Uzbequistão tem linha de cinco e um treinador italiano que conheco bem. Fazem da defesa o seu forte. Vamos ter de desestabilizar a defesa deles.»

Se falou com o pai sobre Fabio Cannavaro, ex-colega de Sérgio

«Não falámos, mas sei que é uma lenda. Conheço bem os treinadores italianos e a estratégia vai ser adiar o primeiro golo ao máximo, com uma linha de cinco coesa.»

Uzbequistão motivado para defrontar Portugal

«Sem dúvida que é um dos fatores para eles. Chegando aqui a uma competição destas querem demonstrar que têm qualidade para se baterem com as melhores equipas do mundo. Temos de igualar a atitude deles e de melhorar a qualidade, executar o nosso plano a 100 por cento. Queremos que este momento passe rápido e é já com Uzbequistão.»