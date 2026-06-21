Francisco Conceição, extremo da Seleção Nacional, comentou a célebre expressão cunhada por Roberto Martínez em relação ao extremo da Juventus - 'espalha-brasas', revelando algum desconforto. O atleta falou em antevisão ao duelo com o Uzbequistão, na terça-feira.

Se gosta da alcunha de Roberto Martínez 'espalha-brasas'

«Depende do que se queira dizer por espalha-brasas. Eu quero ser conhecido por Francisco Conceição. Se for por jogar dez ou 15 minutos, jogo na Juventus, jogo na Liga italiana, tenho sido titular indiscutível na minha equipa. Depende. Estou aqui quer jogue dez ou 90 minutos, sou mais um a querer ajudar.»

Se jogaria também na esquerda

«Não sou hipócrita, a minha posição preferida é na direita pois é onde cresci a jogar. Mas se o mister acha que deva jogar na esquerda, não há problema nenhum. O mister sabe que eu acho que rendo melhor na direita.»