Francisco Geraldes mudou-se esta temporada para os Emirados Árabes Unidos, onde representa o Baniyas, de Abu Dhabi. Na última sexta-feira, o português teve a oportunidade de defrontar Andrés Iniesta, que agora joga no Emirates Club, de Ras al-Khaimah.

O jogo não saiu do nulo, pelo que as duas equipas continuam a meio da tabela, em oitavo e sétimo lugar, respetivamente, e separadas por um ponto. O resultado não foi grande coisa, mas Francisco Geraldes não perdeu a oportunidade de fazer um pouco de humor com o encontro.

«Um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Partilhar o campo com um dos melhores de sempre e com que mais influenciou a minha maneira de jogar este jogo é indescritível. Para emoldurar...», começou por escrever nas redes sociais.

«Isto disse-me o Iniesta depois do jogo. Foi meio estranho, mas compreensível.»