No programa «ADN de Leão», emitido esta quarta-feira João Palhinha foi confrontado com a sua aversão a grandes despesas. O médio do Sporting admite que é poupado e pouco dado a luxos, mas garante que não é o único.



Palhinha recordou o dia em que foi ao cinema com Francisco Geraldes, quando ambos jogavam na equipa B do Sporting.



Segundo o internacional português, o atual médio do Rio Ave apresentou-se com uma marmita com massa e foi à casa de banho encher um copo com água, enquanto os colegas comiam pipocas e bebiam refrigerantes.