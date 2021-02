«As leituras de Francisco». É este o nome de um espaço lançado pelo Rio Ave, no qual o jogador Francisco Geraldes vai deixar regularmente sugestões de leitura.

Aproveitando o conhecido gosto do médio pela literatura, o emblema de Vila do Conde decidiu lançar esta rubrica, em parceria com o Plano Nacional de Leitura, do Ministério da Educação.

No primeiro episódio, já publicado, Francisco Geraldes foi à Casa Museu José Régio, precisamente em Vila do Conde.