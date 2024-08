Francisco Geraldes regressa à Europa, tendo assinado por uma temporada com o Eldense, da II Liga Espanjhola.

O internacional chega por empréstimo do Johor FC, clube da Malásia com o qual assinou em janeiro deste ano.

Recorde-se que desde que saiu do Estoril, Francisco Geraldes esteve meia temporada no Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, meia temporada no Johor FC, da Malásia, e agora vai jogar no oitavo classificado da II Liga de Espanha.