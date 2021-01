Além dos casos de Manafá, Carraça e Fábio Vieira, conhecidos esta sexta-feira, o FC Porto tem mais um caso de covid-19. Trata-se do jovem Francisco Meixedo, guardião da equipa B, mas que treina habitualmente com o plantel principal portista, confirmou o Maisfutebol.

Recorde-se que na semana passada, também o guardião Cláudio Ramos tinha testado positivo e tinha sido Francisco Meixedo a fazer aquecimento com Marchesín e Diogo Costa antes do jogo com o Moreirense.