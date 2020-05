O FC Porto continuou a preparação para a retoma da Liga, agendada para dia 3 de junho.



Na sessão desta sexta-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com Marcano que realizou apenas tratamento à lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho sofrida na véspera. Em sentido contrário, João Mário, Francisco Meixedo e Fábio Vieira voltaram a treinar com a equipa principal.



Os dragões voltam a treinar este sábado, da parte da manhã, à porta fechada no Olival.