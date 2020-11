A figura: Francisco Moura

Uma noite inesquecível! Serão poucos os que bisam na Luz com uma camisola rival, serão menos aqueles que o fizeram com 21 anos e, mais reduzidos ainda os que se estreiam a marcar assim numa liga profissional. A noite de pesadelo da defesa do Benfica, foi a noite de sonho deste menino que Carvalhal lançou neste domingo.

O momento: minuto 64

O exemplo do que foi a noite. Quando Moura começou a correr para uma bola que Otamendi e Vlachodimos tinha controlada, quase se percebia que coisa má para o Benfica viria dali. Isto porque a hesitação entre grego e argentino viu-se ao longe. O rapaz aproveitou, fez 3-0 e a diferença ficou mesmo inalcançável para as águias.

Outros destaques

Iuri Medeiros

Agressivo nos duelos, talentoso em posse. Aquele pé esquerdo conforta a bola como poucos e sabe arqueá-la para a baliza como tantas vezes se viu. Colocado na direita, Iuri Medeiros entregou-se primeiro à luta, porque Nuno Tavares subiu bastante no terreno e era preciso atenção ao lateral. Nesse aspeto, parece ter cumprido exatamente o que Carvalhal pediu. Depois, procurou várias vezes dar apoio no corredor central, mas foi ao minuto 39 que soltou o que melhor tem: o tal pé esquerdo, que arqueia os pontapés para eles entrarem na baliza. O 1-0 foi marca registada. Toda a gente sabia que ia ser assim, ninguém no Benfica conseguiu travá-lo.

Castro

Belo jogo do médio minhoto. O Benfica quase nunca teve espaço no meio e na segunda parte teve mesmo de procurá-lo noutras zonas, à largura. Muito bem a perceber no 1-0 que podia entregar logo a Iuri, para causar perigo imediato ao Benfica.

Rafa

De longe, muito longe, o melhor jogador do Benfica em campo. Rápido, assertivo na disputa da bola e desequilibrador. Jogou sempre com mais intensidade que os colegas e, se o compararmos com o extremo do lado contrário, foram dia e noite. O Benfica reentrou neste jogo porque teve Rafa, um farol na escuridão encarnada.

Seferovic

Ter um suíço no banco dá jeito. Seferovic teve quatro ocasiões de golo e marcou duas! Relançou a partida com dois tiros certeiros e, a par de Rafa, saiu com nota bastante positiva. Beneficiou muito das entradas de Taarabt e, sobretudo, Grimaldo.

Everton

Custou muito, tem fama – justa, diga-se – mas isto aqui é outro futebol, outro país. Quer isto dizer que Everton saiu da sua zona de conforto e enquanto não o encontrar no Benfica será várias vezes um jogador longe do que mostrou no Grémio. Sem conseguir desequilibrar, apesar da boa técnica, sem ter um lance de registo. Parece, até, um jogador triste.