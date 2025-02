Declarações de Francisco Neto, selecionador português, após o empate 1-1 frente à Inglaterra, na 1ª jornada do grupo C da Liga das Nações de futebol feminino, esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, em Portimão.

[Empate com a campeã da Europa sabe quase a vitória? É resultado com dedo de treinador devido àquela mudança do esquema tático?]

O resultado é justo. Não sinto que saiba a vitória. Fico orgulhoso das jogadoras como fico quando vencemos e jogamos bem. É daqueles jogos em que, enquanto treinadores, nos sentimos realizados porque olhamos e vemos que estamos a jogar frente a um dos melhores adversários do mundo e fizemos uma segunda parte muito competente.

Tínhamos preparado os dois sistemas: 3-5-2 e 4-4-2. Isso é importante na preparação do Europeu e, depois, em função do que o jogo nos ia dar, íamos ter essa decisão. O resultado é delas que têm a capacidade de rapidamente se adaptarem aos nossos pedidos.

[Como viu a entrada em jogo da Kika Nazareth?]

Quando a Kika entrou, a Inglaterra já estava com dificuldades. No segundo tempo, começámos a dominar. A Andreia Jacinto também ajudou e conseguimos este resultado.

[Não houve demasiado respeito de Portugal, essencialmente na primeira parte? Em relação às contas do grupo, com a vitória da Espanha, como acha que ficam?]

Nós queríamos mais, mas obviamente que sabíamos que a Inglaterra ia apertar alto. Quisemos e tentámos ter alguma bola. Estes jogos têm de ser jogados a 90 minutos e essa é a grande aprendizagem que levámos da Liga A. Era-nos difícil. O jogo tem uma exigência brutal. É difícil fazer uma recuperação em dois, três dias, e a estratégia passará sempre por aí.

A estratégia inicial era tentar ter um bocadinho mais de bola, onde íamos ter algum espaço por fora. Ficámos um pouco intranquilos em muitos momentos, com algumas técnicas sem pressão. Era algo que tínhamos falado com as jogadoras e que demorou o seu tempo. Conseguimos equilibrar o jogo, ganhámos mais duelos e isso permitiu-nos chegar mais além.

Houve alguns ajustes, mas não posso mentir: se tivéssemos sofrido o segundo golo, as coisas teriam sido diferentes. Felizmente não aconteceu.

De nada vale este empate se não continuarmos a fazer pontos. Este grupo é equilibrado, toda a gente pode tirar pontos a toda a gente e vai ser até ao limite: os pormenores vão-se pagar.