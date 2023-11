A Seleção Nacional de futebol feminino vai defrontar a Noruega e a França, nos últimos dois jogos do Grupo 2 da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações. Francisco Neto, selecionador nacional, diz que Portugal vai encarar os encontros como duas finais e que os jogos vão ser decididos nos pormenores.

«Queremos continuar a competir como temos feito até aqui. Independentemente de na última dupla jornada não termos conseguido resultados, temos crescido como equipa e é nesse registo que queremos continuar. Ir à Noruega, ainda para mais nas condições em que vai ser, vai ser um difícil. A França, que já deve estar apurada, é uma equipa dominadora. São dois desafios muito importantes, duas finais, em que queremos corrigir os erros cometidos para conseguirmos os resultados desejados. Este grupo ia ser sempre muito equilibrado, os resultados demonstram isso. É um grupo de pormenores, o mais equilibrado desta fase. O jogo com a Noruega vai ser uma final para nós, mas também para elas.»

Francisco Neto não esconde que é muito importante para Portugal ficar na Liga A, de forma a poder continuar a evoluir com as melhores seleções da Europa.

«É importante ficarmos nesta divisão, pois queremos competir ao mais alto nível, o que melhora as nossas condições do ranking. É assim que temos vindo a crescer. Quanto mais vezes conseguirmos estar neste nível, mais vamos evoluir.»

O selecionador nacional comentou ainda o dérbi de futebol feminino, no qual o Sporting derrotou o Benfica por 3-1 no Seixal.

«Foi um jogo muito competitivo, muito equilibrado, onde as duas equipas quiseram mostrar a sua ideia de jogo. O Sporting foi mais dominador na primeira parte, o Benfica foi mais na segunda parte. São estes jogos que precisamos, que fazem crescer as nossas jogadoras. Quanto mais jogos deste nível tivermos, mais as jogadoras vão estar preparadas na seleção.»

Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo 2, da Liga A, com três pontos. A França lidera com 10 pontos, enquanto a Áustria é segunda classificada com sete pontos. A Noruega está no último lugar do grupo, que desce à Liga B, com dois pontos.

A Seleção Nacional defronta a Noruega, no dia 1 de dezembro, às 16h00. O encontro com a França está marcado para o dia 5 de dezembro, às 18h15.