O FC Barcelona divulgou nesta quinta-feira um vídeo com dez curiosidade em torno de Francisco Trincão, jovem que vai reforçar a formação catalã depois de despontar com a camisola do Sporting de Braga.

O vídeo foi amplamente difundido pelo clube mas começa desde logo com um erro considerável.

Em «dez coisas que precisa de saber sobre Francisco Trincão», o FC Barcelona começa por afirmar que o português nasceu em Castelo de Viana, não Viana do Castelo, «uma cidade muito pequena com apenas 90 habitantes». Na realidade, tem cerca de 90 mil habitantes.

Mais à frente, outras das curiosidades prende-se com o número de portugueses a ter representado o Barcelona: oito antes de Trincão, segundo o vídeo. Novamente errado.

O primeiro português a vestir a camisola da equipa catalã foi Jorge Mendonça, que nasceu em Angola mas tinha a nacionalidade lusa quando chegou ao Barcelona, em 1967.

Jorge Mendonça jogou no Sporting e no Sp. Braga antes de mudar-se para Espanha, em 1958. Começou no Deportivo da Corunha e brilhou durante nove épocas ao serviço do Atlético de Madrid. Após dois anos e meio no Barcelona, terminou a carreira no Maiorca.

Depois de Jorge Mendonça, surgiram então Figo, Vítor Baía, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Deco, André Gomes e Nélson Semedo. Segue-se então Francisco Trincão.