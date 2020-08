Francisco Trincão começa esta terça-feira de forma oficial a sua caminhada no Barcelona, com os habituais exames médicos e físicos de início de pré-temporada.

Os culés ainda não terminaram a época 19/20, já que vão disputar a final a oito da Liga dos Campeões, em Lisboa, mas alguns jogadores vão já começar a trabalhar em La Masia. Entre eles então Trincão, ele que foi contratado ao Sp. Braga em janeiro.

Além de Trincão, também Pedri, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets são esperados esta terça-feira no centro de treinador do clube catalão. Na quinta-feira realiza-se o primeiro treino com bola.