Francisco Trincão contribuiu para a vitória do Sporting no reduto do Estoril, na sexta-feira (0-2), e aproveitou o fim de semana sem competição para alguns momentos de lazer.

O jogador cedido pelo Barcelona partilhou algumas imagens do período de descanso e vários colegas de profissão fizeram questão de comentar a publicação, brincando com o estilo do esquerdino.

Pedro Gonçalves, por exemplo, colocou várias hashtags relacionadas com moda masculina. Manuel Ugarte foi mais longe e apresentou o emoji de um pêssego. St. Juste ficou-se por um «ufff».

Para além dos companheiros do Sporting, jogadores como Matheus Nunes, Rafael Leão ou Fábio Silva também gozaram com o estilo de Trincão. «Um estilo diferenciado», salientou o avançado que representa o Anderlecht por empréstimo do Wolverhampton.