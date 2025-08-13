O Real Madrid anunciou esta quarta-feira a data e hora para a apresentação de Franco Mastantuono, que chega à capital espanhola proveniente do River Plate, da Argentina.

O médio-ofensivo de 17 anos - que será o mais jovem do plantel 'merengue' - será apresentado esta quinta-feira pelas 13 horas (12 horas portuguesas) na cidade desportiva do Real Madrid.

O presidente do clube, Florentino Pérez, receberá o jogador para a cerimónia de assinatura do contrato. O já internacional argentino, recorde-se, custou 45 milhões de euros aos espanhóis e assinou um vínculo válido até 2031.

O Real Madrid anunciou, ainda, que posteriormente Mastantuono irá prestar declarações aos órgãos de comunicação social na sala de imprensa.

Mastantuono parte para a primeira experiência fora do país natal. Fez toda a carreira no River Plate, saltando dos escalões de formação à equipa principal. No total, fez 64 jogos, somando dez golos e sete assistências.







