O Benfica venceu este domingo o Estoril (1-4) em Cascais, em jogo da segunda jornada da fase de apuramento de campeão nacional de juniores.

Franculino Djú fez um ‘hat-trick’, tendo os seus dois primeiros golos dado vantagem de duas bolas a zero ao intervalo. Nuno Félix marcou o outro tento dos encarnados. O Estoril reduziu já em cima do minuto 90, num autogolo de José Muller.

Com este resultado, o Benfica torna-se líder isolado, sendo a única equipa com vitórias nas duas jornadas.

No sábado, o FC Porto bateu o Sporting no clássico, por 3-1. O Sp. Braga venceu o V. Guimarães por 3-0 no dérbi minhoto e o Alverca superou o Rio Ave (1-0).