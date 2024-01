O clube do coração de Franz Beckenbauer, um dos maiores nomes do futebol, partilhou nas redes sociais uma homenagem ao internacional alemão, falecido na segunda-feira, aos 78 anos.

Um vídeo, em forma de agradecimento, que percorre toda a história do «Kaiser» (Imperador) ao serviço do Bayern Munique.

Beckenbauer impulsionou o Bayern para o convívio com os gigantes do futebol europeu, com três vitórias consecutivas na Taça dos Campeões Europeus, na década de 70. Além dos três troféus europeus, o ex-defesa conquistou cinco Bundesligas, quatro Taças da Alemanha e uma Taça das Taças pelos bávaros, formação que representou por 584 vezes.

