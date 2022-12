2022 começou com Villas-Boas a querer adiantar o calendário para 1 de abril por conta do Benfica, que levaria Schmidt a revelar uma versão mais enamorada, e acabou de uma forma tão dececionante para Ronaldo que até parece mentira.

Falando em enganos, Casillas e Infantino a sentiram-se gays por instantes. E do Brasil chegaram pérolas em vez de ouro: dos óculos de Abel à sogra de Vítor Pereira.

E de Ronaldo, já falámos? Em 2022 sobraram polémicas com este protagonista inevitável: no sofá de Piers Morgan ou nos relvados de Inglaterra ou do Qatar. Com Rangnick, com Rooney, com Ten Hag, até com Fernando Santos.

Em contraste, foi também o ano que mostrou Messi numa versão mais maradoniana, consagrado e a dedicar o ansiado título mundial a Diego.

Em 2022 houve muitas e boas frases e nós deixámos umas boas 2000 de parte para selecionarmos 22.

Eles disseram e escreveram muito. E nós vimos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar.

Viaje pelas 22 melhores frases do ano de 2022 na galeria.