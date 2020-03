Ainda antes das nove da manhã desta quarta-feira avançou, no terreno, a «Operação Fora de Jogo».

Mais de cem inspetores da Autoridade Tributária e duzentos agentes das forças de segurança avançaram com buscas no âmbito de um processo que investiga suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal no futebol português.

Para este efeito foram emitidos 76 mandados de busca: 40 de busca domiciliária e cinco de busca a escritório de advogados, conforme revelado pela Autoridade Tributária, e depois pela Procuradoria-Geral da República.

O FC Porto foi o primeiro emblema a reagir, ao confirmar as buscas e deixar a garantia de total disponibilidade para colaborar com a justiça.

Depois disso também Benfica, Sporting, Vitória de Guimarães e Sp. Braga emitiram comunicados de teor idêntico.

Mesmo ausente, em Madrid, Iker Casillas fez questão de confirmar também as buscas na sua casa do Porto, e garantir que tentou ajudar ao máximo as diligências.

A transferência do (antigo) guarda-redes espanhol para o FC Porto é, de resto, uma das que está sob investigação.