A Polícia Judiciária e elementos da Autoridade Tributária realizaram esta quarta-feira buscas nas instalações da SAD do Boavista no Estádio do Bessa. A notícia foi avançada pelo JN e confirmada ao Maisfutebol pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Judiciária.

Segundo a PGR, estão a ser realizadas «buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto» em que se «investigam suspeitas da prática de crimes de fraude fiscal e branqueamento.»

A PJ emitiu entretanto um comunicado em que explica que «foram levadas a cabo dez buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias, que incluíram dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários, realizadas nos Concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro». A outra SAD em causa não foi ainda identificada.

Segundo a Judiciária, «de acordo com o apurado até ao momento pela investigação, em causa estará a não entrega da prestação tributária devida, e a sua subsequente ocultação através do desenvolvimento de atividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos».

«Os suspeitos envolvidos serviam-se de diferentes ferramentas, entre os quais a utilização de faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e a ocultação de proveitos. Para o branqueamento foram usados mecanismos como a aquisição de bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito, assim como o investimento em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos», explica a PJ.

«Para concretizarem as atividades ilícitas referidas os suspeitos recorreram a aconselhamento jurídico e técnico especializado», diz a Judiciária, que adianta que «até à presente data foi identificada uma vantagem patrimonial de milhões de euros.»

A operação policial envolveu cerca de 80 elementos, incluindo a participação de Magistrados Judiciais e do Ministério Público e dele resultou a apreensão de documentação diversa relacionada com os factos em investigação.

O Maisfutebol contactou o Boavista para obter esclarecimentos ou uma reação sobre este tema, mas não obteve resposta.

Entretanto o clube axadrezado adiou a apresentação de Daniel Ramos como novo treinador, para substituir Lito Vidigal, cuja saída foi anunciada na terça-feira. Apesar de o técnico e vários responsáveis do Boavista estarem nas instalações do estádio, a conferência de imprensa prevista para as 11 horas foi adiada.