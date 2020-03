O encontro entre o Barrosas e o Freamunde, da Divisão de Elite da AF Porto, foi adiado devido ao surto de coronavírus, informaram os «capões» através das redes sociais.



De acordo com o Freamunde, a decisão foi tomada depois de ter sido confirmado um caso de COVID-19 numa fábrica em Santo Estêvão de Barrosas.



«Para já ninguém do clube está infectado. A decisão foi tomada apenas por precaução. O Freamunde é uma das equipas do campeonato que move mais gente e então achámos por bem adiar o jogo», esclareceu Rui Vingança, membro da equipa técnica do Barrosas, ao Maisfutebol.



«Houve a suspeita de um funcionário do nosso diretor desportivo estar infetado. Ele ligou para a linha SNS24 e ficou uns dias em casa por precaução. O teste do funcionário dele deu negativo e o nosso diretor já retomou a vida normal», acrescentou.



A partida vai disputar-se a 11 de abril, segundo a nota.



Entretanto, a AF Porto informou que houve mais dois jogos adiados na mesma região do país: o Raimonda - Roriz e o GDC Ferreira - Citânia de Sanfins.



«A Associação de Futebol do Porto teve conhecimento de ter havido contacto em ambiente desportivo, ainda que em segunda linha, com doente recentemente detetado como infetado por COVID-19 e ainda com agente recém-regressado de zona considerada de risco (ainda que até ao momento assintomático). Ainda que seja muito improvável ter ocorrido qualquer contágio em ambiente desportivo, mas para completa segurança e tranquilidade da prática desportiva, como mera medida de proteção de plano de contingência, determina-se o adiamento dos seguintes jogos: CCR Raimonda - Roriz e GDC Ferreira - Citânia de Sanfins», lê-se no comunicado do organismo.



As partidas vão jogar-se a 15 de abril.



[artigo atualizado às 21h52]