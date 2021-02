Fred VanVleet inscreveu esta terça-feira o seu nome na história da NBA.

O base marcou 54 pontos no jogo frente aos Orlando Magic, dos quais 11 triplos, e tornou-se no jogador dos Raptors com mais pontos marcados num só jogo.

O recorde anterior tinham sido 52 pontos marcados por DeMar DeRozan frente aos Milwaukee Bucks em janeiro de 2018.

VanVleet, que foi excluído no draft de 2016, é também o jogador que não foi escolhido num draft a marcar o maior número de pontos. Até então, a pontuação mais alta era de Moses Malone, que marcou 53.

O encontro terminou com uma vitória dos Raptors sobre os Magic por 123-108.

Em destaque esta terça-feira esteve também Kyrie Irving, que deu espetáculo na vitória dos Brooklyn Nets sobre os LA Clippers, 124-120.

Kyrie Irving foi o melhor marcador do encontro com 39 pontos e foi decisivo na reta final com dois lances livres.

James Harden ajudou com 23 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências, naquele que foi o 50.º triplo duplo da carreira e Kevin Durant ainda somou 28 pontos.

Pelos Clippers, os destaques foram Kawhi Leonard, com 33 pontos e Paul George, com 26.