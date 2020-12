Freddy Adu, outrora apontado como ‘o novo Pelé’, e uma das maiores promessas do futebol mundial, está, aos 31 anos, a jogar na terceira divisão da Suécia, no Osterlen.

Numa conversa com o conceituado jornalista norte-americano Grant Wahl, o jogador que passou pelo Benfica confidenciou que o principal erro que cometeu na carreira se prendeu precisamente com a saída das águias.

«O maior erro que cometi na minha carreira foi ter saído do Benfica por empréstimo para o Mónaco. Digo-o de coração. Foi uma daquelas decisões que, se pudesse tomá-la de novo, não faria. Tive três treinadores num ano no Benfica. O clube estava num momento tão disfuncional que só queria sair de lá e ir para outro lado o mais rápido possível. Mas acabou por ser a pior decisão», declarou.

Adu deu ainda o exemplo o Angel Di Maria, jogador que chegou no mesmo ano ao Benfica, para defender que até esteve em melhor plano do que o argentino, que depois teve o sucesso que se reconhece.

«Cheguei ao Benfica ao mesmo tempo que o Di María. No primeiro ano estive melhor do que ele. Joguei melhor do que ele, mas decidi sair para o Mónaco por empréstimo. O Di María ficou no Benfica, e adivinhem? Ele teve a oportunidade de jogar com treinador que veio depois [Jorge Jesus] e tornou-se titular. Um ano ou dois depois foi para o Real Madrid. E eu acabei por ser emprestado a uma equipa secundária. Por isso digo que tomei a pior decisão possível para a minha carreira. É o meu maior arrependimento», finaliza.