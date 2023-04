O nome de Frederico Pinheiro saltou para a atualidade nos últimos dias depois do escândalo que acabou com a sua exoneração do cargo de adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba. A polémica aumentou, de resto, as críticas sobre o governo de António Costa, sendo cada vez mais sonoras as vozes que pedem a queda do atual executivo.

Ora a verdade é que Frederico Pinheiro não é um nome conhecido apenas no meio político, no qual desempenhou cargos de analista e conselheiro económico. O antigo adjunto de João Galamba tem trabalho feito também no mundo do andebol, sendo atualmente treinador das equipas femininas de sub-21 e sub-18 do Benfica.

Ainda este sábado, de resto, Frederico Pinheiro teve jogo: defrontou e venceu o Gil Eanes por 43-35, pela equipa sub-21 feminina, numa partida realizada no pavilhão da Escola Quinta de Marrocos, na Estrada de Benfica. Segundo a ficha de jogo disponível no site oficial da Federação de Andebol, o antigo adjunto de Galamba esteve presente na partida.

Frederico Pinheiro tem o segundo grau do título profissional de treinador de andebol e antes de no início desta época chegar às equipas femininas do Benfica já tinha orientado o Liceu Passos Manuel e Clube Desportivo Escolar Camões.