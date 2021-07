Frederico Varandas apresentou esta terça-feira a Cidade Sporting, um projeto de requalificação do espaço exterior do Estádio de Alvalade.

Na companhia do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, o presidente dos leões congratulou-se com este passo e prometeu mais obras no clube.

«A Cidade Sporting dá hoje os primeiros passos, a inauguração do campo de atletismo, do campo de ‘street basket’ e da artéria verde que une o estádio ao pavilhão. Mas temos o desejo de continuar a crescer, transformando toda a envolvência do estádio de Avalade e do pavilhão», começou por dizer.

«Nas próximas semanas iremos inaugurar a primeira ‘megastore’ no estádio e até ao final da época teremos as cadeiras do estádio todas remodeladas. Queremos um clube mais moderno, mas sobretudo virado para os seus adeptos. Os nossos adeptos com orgulho de ser e viver Sporting», atirou.