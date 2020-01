O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai ser recebido na próxima quarta-feira, dia 8 de janeiro, pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e pelo secretário de Estado da Juventus e Desporto, João Paulo Rebelo.

A reunião surge após pedido do Sporting, e surgiu na sequência do diferendo com as claques leoninas.

«O tema da segurança no contexto desportivo tem vindo a ser acompanhado pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério da Educação, em constante diálogo e articulação com as diferentes entidades com responsabilidades na matéria, nomeadamente clubes e associações desportivas», lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.

Na sequência dos insultos à equipa de futebol do Sporting na chegada aos Açores, para o recente jogo com o Santa Clara, o presidente Frederico Varandas defendeu que o problema não era apenas do clube que lidera, mas também do futebol português em geral, assim como do Estado.

O Sporting pediu então uma audiência ao Governo, marcada agora para quarta-feira, no período da manhã.