Frederico Varandas vai voltar ao ativo como militar (e médico) nesta terça-feira. O presidente do Sporting foi contactado telefonicamente no domingo, e vai entrar agora ao serviço no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, tal como relata a TVI.

Na passada quinta-feira o líder do emblema leonino já tinha anunciado o regresso ao ativo, através de mensagem publicada nas redes sociais. Uma mudança de estatuto motivada pelo Estado de Emergência decretado na véspera pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por força da pandemia de covid-19.

Frederico Varandas já tinha telefonado ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, no início da semana passada (segunda-feira, dia 16 de março). Um contacto que serviu para colocar à disposição do Estado as instalações do Sporting e o próprio departamento médico (incluindo o próprio Frederico Varandas).

Dois dias depois, na quarta-feira de manhã, o presidente do Sporting telefonou também ao Brigadeiro-General João Jácome de castro, Diretor de Saúde Militar, a oferecer os seus serviços, e na quinta-feira cumpriu mesmo uma formação médica direcionada para o tratamento à covid-19.

Perante a entrada em vigor do Estado de Emergência, todos os militares em condições idênticas às de Frederico Varandas foram chamados para regressar ao ativo.

Embora ainda não tenha notificado formalmente, o presidente do Sporting foi contactado telefonicamente no domingo, e nesta terça-feira apresenta-se ao serviço.

Tal como indicado por fonte do Ministério da Defesa à agência Lusa, por norma os militares prestam serviço em regime de exclusividade, mas é possível apresentar um requerimento para acumular funções. É isso que Frederico Varandas já está a salvaguardar, de forma a continuar como presidente do Sporting, na sequência da requisição para o Hospital das Forças Armadas.

Nesta segunda-feira o movimento «Sou Sporting» anunciou que vai pedir eleições antecipadas no emblema leonino, com o argumento de que o regresso do presidente à vida militar representa uma «situação de incompatibilidade».