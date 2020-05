Filipe Osório de Castro garante que a renúncia ao cargo de vice-presidente do Sporting «tem por fundamento exclusivo razões pessoais e profissionais».

«A pandemia mundial originada pela doença COVID-19 teve, na actividade das empresas de que sou accionista e presidente executivo, um fortíssimo impacto económico que faz com que seja imperativo, neste momento e de forma inadiável, que tenha que me dedicar exclusivamente ao meu grupo económico de raiz familiar», explica, em texto publicado no site oficial.

Osório de Castro fala em orgulho por ter integrado uma direção que, no seu entendimento, herdou o clube «na mais grave fase da sua vida» e colocou-o «em melhores condições para continuar a travar e ganhar combates».

O (até aqui) vice-presidente diz sair de consciência tranquila e deixa um agradecimento aos funcionários do clube e à direção, «em especial ao presidente Frederico Varandas».