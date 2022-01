Frederico Varandas confirmou esta segunda-feira que vai recandidatar-se à presidência do Sporting. A revelação foi feita em declarações à CNN Portugal.

O atual líder dos leões assumiu que discutiu a decisão com a família, e que depois de ponderação, decidiu avançar para a recandidatura.

De resto, Varandas revelou ainda que Rogério Alves vai deixar o cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral do emblema de Alvalade. O Sporting, refira-se, vai a eleições no próximo mês de março.

A repreensão a Nuno Santos

Na mesma ocasião, Frederico Varandas falou ainda sobre a provocação de Nuno Santos aos adeptos do Vizela, que acabou por aquecer os ânimos no duelo entre as duas equipas.

«Falei com ele [Nuno Santos] e disse-lhe o que achava. A situação gerou muito falatório por culpa do Nuno Santos. É um grande jogador, decisivo para sermos campeões nacionais. É um profissional de futebol. Sabe que vai ser insultado, tem de saber. Não vai ser sancionado internamente, mas foi advertido. Ele próprio sabe que fez mal», afirmou.

Sobre o polémico jogo entre o Belenenses e o Benfica, em que os azuis entraram em campo com oito jogadores devido a um surto de covid-19, o responsável leonino defendeu que não devia ter havido jogo: «Não houve uma situação semelhante nos outros campeonatos. Acho que não devia ter havido jogo. É um jogo em que os números ficam lá, num campeonato altamente competitivo. Não devia ter acontecido e é um mau episódio do futebol português.»

Edwards interessa, mas nunca abdicando de Tabata

Sobre o mercado de transferências, Frederico Varandas admitiu que o Sporting tem interesse em Marcus Edwards, jogador do Vitória de Guimarães, mas recusou a possibilidade de haver uma troca com Tabata.

«Temos um departamento altamente profissional de scouting, estamos sempre a haver alternativas, mas o objetivo era ficar com todos neste mercado. Não admito perder o Tabata por troca. O Edwards é um jogador que interessa à estrutura do Sporting, mas já interessava há algum tempo», afirmou.

«Eu posso gostar muito de uma coisa, mas não ponho em risco a sustentabilidade do Sporting. À data de hoje, dificilmente vai haver alterações neste mercado», alertou depois.

[artigo atualizado]