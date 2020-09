Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Tiago Tomás e Joelson Fernandes já constam no mural da Academia do Sporting com os jovens formados em Alcochete que jogaram pela equipa principal dos leões.

Na cerimónia que contou com os quatros jovens, Frederico Varandas defendeu a formação do emblema de Alvalade.

«É um dia importante para estes jogadores e sobretudo para o Sporting. Este tem de ser o verdadeiro sonho dos jogadores das camadas jovens», disse o presidente leonino, em declarações reproduzidas pelo site dos verdes e brancos.

«É importante defender o jogador formado no Sporting, que tem de saber os valores e as exigências deste clube. Este é o futuro e o caminho», acrescentou.