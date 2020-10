A SAD do Sporting decidiu avançar com um processo judicial contra a Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, na sequência do diferendo com as claques, do qual resultou o anúncio unilateral do fim do protocolo de cooperação.

De acordo com a informação disponível no portal Citius, o processo deu entrada na passada quarta-feira, dia 7 de outubro, e um dia depois foi distribuído no Juízo Cível de Lisboa.

Em causa não está um processo de despejo, uma vez que não existia qualquer contrato de arrendamento dos espaços, apenas o tal protocolo de cooperação. Em todo o caso, a SAD do Sporting decidiu avançar pela via judicial para tentar colocar em prática o fim do protocolo com as claques e conseguir que Juventude Leonina e Directivo XXI deixem as instalações que ocupam no Estádio José Alvalade.