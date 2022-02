O atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, encabeça a lista A às eleições no clube, enquanto Ricardo Oliveira lidera a B e Nuno Sousa a C.

A ordem foi ditada por um sorteio realizado esta quarta-feira em Alvalade.

As eleições no Sporting para um mandato até 2026 estão marcadas para 5 de março, data em que termina o período em serviço da direção presidida por Varandas, que tomou posse em setembro de 2018.