Frederico Varandas, presidente do Sporting, disse que uma das razões para o iminente título portista é a diferença de competitividade entre Liga Europa e Champions, durante a cerimónia de renovação de Rui Borges.

«A exposição competitiva deste plantel não é a mesma do líder. A Liga Europa não tem nada a ver com a Liga dos Campeões depois da reformulação das competições. O líder do campeonato é justo. Mas ponham essa equipa, esse plantel, a jogar com Juventus, Atlético, PSG, Bayern, Bodo/Glimt, Arsenal... e pergunto-vos qual seria a performance deles. Se seria a mesma no campeonato. Mérito do nosso rival, porque percebeu as suas competências. O FC Porto rodava oito jogadores na Liga Europa e foi eliminado por uma equipa que está a lutar por sobreviver na Premier League. É eliminado pelo Sporting na Taça de Portugal. Também vencemos dois campeonatos e num deles não éramos a mesma equipa. Pusemos os ovos todos numa competição. O treinador da altura [Ruben Amorim] foi muito competente.»

Se vai dar parabéns ao FC Porto

«Tenho de dar os parabéns aos profissionais do FC Porto, aos jogadores. É inteiramente justo. Tiveram muito mérito, muita seriedade. Agora, acima disso, há coisas muito mais importantes do que ganhar títulos. A forma de estar na vida está muito acima.»

Críticas ao mercado do Sporting

«Sobre o mercado é um clássico, é o costume. Dizem que o Sporting é pouco criterioso e ambicioso, mas temos o plantel mais valioso. Quando Rui Borges chegou, tínhamos Viktor Gyokeres, o jogador mais valioso do campeonato, e este já saiu. Agora, o plantel é cinco por cento mais valioso do que nessa altura. Então tenho de o dizer, os nossos rivais são mais fracos.»