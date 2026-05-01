Frederico Varandas, presidente do Sporting, defendeu o departamento médico do clube e a unidade de performance durante a renovação de Rui Borges até 2028.

«Tanto se fala de lesões e de cansaço... este é o meu background, como sabem. Num jogador de futebol, depois de jogar um jogo, a célula muscular demora cinco dias a recuperar. Factos, não é conversa de café. Se jogarmos quatro dias depois, o atleta joga a 80 por cento. Se jogarmos 72 horas depois, jogam a 60 por cento. O risco de lesionar aumenta exponencialmente. Quando olhei para o adversário que íamos ter [Arsenal], se tivéssemos um jogo com o Estrela a meio, com todo o respeito, teríamos dificuldade, mas obrevivíamos. Temos plantel, qualidade, profundidade para atacar todos os títulos? Na minha opinião não. Vamos analisar as oito melhores equipas da Champions no regresso ao campeonato. Arsenal - duas derrotas. Atlético Madrid - duas derrotas, Real Madrid hipotecou o campeonato. PSG perdeu em casa com o Lyon. Estas equipas têm um mau departamento médico, maus plantéis?»

Convites da Premier a médicos e fisioterapeutas

«É altura de esclarecer com factos, com ciência. Vou-vos dar esta nota. O Sporting está desde 2013 num grupo de elite da UEFA, o Injury Study, com clubes que frequentam a Champions. Todos os anos há uma recolha de dados de treino, jogos, qual a lesão. Todos os anos reunem-se os departamentos clínicos e apresentam-se os resultados. O número de lesões médias de equipas que jogam competições europeias é de duas lesões por jogador. 40 ou 50 por ano. Real Madrid teve 118 lesões nas últimas duas épocas, Barcelona 82 e Atlético Madrid 62. O Sporting está abaixo das lesões por ano. Há uma retórica, um ruído sobre isso. O Sporting foi jogar ao Dragão e era só perguntas ao treinador de lesões. E não é que o FC Porto tinha mais lesionados? É moda. O Sporting tem um número muito reduzido de lesões musculares. A maioria são traumáticas. E não há prevenção alguma. Não é verdade que o Sporting tenha mais lesões do que a média. Não é que o nosso diretor clínico foi convidado esta semana para assumir uma das equipas top-5 da Premier League? E não é o Manchester City do Hugo Viana, que é nosso amigo. O fisioterapeuta-chefe esteve para ir para outro clube dos top-5. O coordenador da performance também. O nosso diretor clínico colabora com a FIFA, é o médico escolhido para estar na final do Mundial. Tenho de mandar tudo embora, é competência a mais.»