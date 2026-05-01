Na cerimónia de renovação de Rui Borges até 2028, Frederico Varandas analisou a temporada do Sporting e 'culpa' a quebra na reta final com o calendário.

«Se quer a minha análise fria e racional do insucesso desta época, é resultado do sucesso desta época. O Sporting chega até ao momento dos oitavos de final da Champions. Estava muito tranquilo em agosto quando vi o sorteio e achei difícil passarmos aos playoffs. Mesmo sendo o plantel mais valioso de Portugal. Passámos em sétimo, equipa com melhor perfomance da Champions. Nos oitavos encontrámos uma equipa muito séria e competitiva e a verdade é que eliminámos essa equipa [Bodo/Glimt]. Hoje, vendo o calendário das competições domésticas e sabendo quem viria a seguir na Champions eu tinha muita confiança que, se o Sporting não tivesse passado o Bodo/Glimt, teríamos o tricampeonato na mão.»

«Esta era a minha convicção. Um dos melhores jogos que vi na minha vida em 46 anos. Para mim, essa vitória veio complicar muito as vitórias da Taça e do Campeonato. Graças a Deus, felizmente não sou treinador, foi o que disse a Borges dois dias antes de irmos ao Emirates. O que teria feito? Analisando o calendário com Benfica, Arsenal, FC Porto, estamos a falar de três jogos de exigência única em sete dias. Vou condenar o meu treinador e os meus jogadores por terem acreditado que podiam passar às meias? Por terem disputado dois jogos contra o líder da Premier League. Seria muito injusto. (...) Se não tem havido aquela remontada histórica, seríamos tricampeões.»