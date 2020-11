Fredy Montero mostrou nas redes sociais o cartão de cidadão português das filhas, Vivienne e Ruby, nascidas em 2013 e 2015 em Portugal, aquando da primeira passagem do jogador pelo Sporting.

O avançado colombiano, de 33 anos, jogador dos canadianos do Vancouver Whitecaps, da Major League Soccer, tratou dos documentos no Consulado-Geral de Portugal em Vancouver e partilhou a imagem, com a legenda: «A Vivienne e a Ruby estão prontas.»