Em entrevista aos compatriotas da «11 Freunde», Luca Waldschmidt revela como Rui Costa convenceu a assinar pelo Benfica, quando o administrador encarnado foi à Alemanha com o então diretor-geral, Tiago Pinto, em agosto de 2020.

«Fui ao hotel entre duas sessões de treino, onde ele estava à espera, juntamente com os meus representantes e o meu pai. Perguntei-lhe quais eram os planos para mim, para perceber as ideias do clube», começa por contextualizar o avançado, que estava então no Friburgo.

«No decorrer da conversa o Rui Costa tira uma camisola com o nome dele e o número dez nas costas, e diz: "Na época passada ninguém usava esta camisola. Confio totalmente em ti, a camisola está à tua espera em Lisboa". Isso deixou-me orgulhoso», acrescentou Waldschmidt, que depois guardou a camisola assinada pelo dirigente.