Julian Schuster, treinador do Friburgo, na conferência de imprensa após a derrota por 2-1 em Braga, para a primeira mão da meia-final da Liga Europa:

Análise ao jogo

«Desde o início que esperávamos este tipo de jogo, contra um Sp. Braga que é difícil de defender. Estávamos preparados para isso, o Sp. Braga pressionou muito alto e marcou muito cedo. Voltámos rápido ao jogo e o golo que marcámos acalmou um pouco o nosso jogo, passámos a jogar com mais intensidade. Não começámos bem a segunda parte, em que tentámos encontrar o Igor (Matanovic) rápido, mas tivemos problemas com isso. Na segunda parte, o Sp. Braga rematou duas vezes e numa delas marcou. Sofremos o golo muito tarde. Temos de defender melhor. Ainda assim faço uma avaliação muito positiva do nosso jogo e ainda temos a segunda mão. Sabemos o que temos de fazer no próximo jogo, no nosso estádio. Acreditamos que podemos dar a volta ao resultado.»

«Temos mais 90 minutos e a equipa mostrou que é capaz de dar a volta ao resultado. Na segunda parte, tivemos boas ocasiões, fiquei muito satisfeito com a nossa segunda parte. Sabemos como dar a volta ao resultado e vamos preparar-nos para isso.»

Dificuldades em encontrar Matanovic

«O Igor fez um trabalho muito bom. Criou muitas dificuldades e um dos jogadores do Sp. Braga viu o amarelo depois de um duelo com ele. Na segunda parte melhorámos o nosso jogo, tivemos boas situações de transição. Se tivéssemos tido mais eficácia, podíamos ter feito melhor. Acreditamos que na segunda mão é possível fazer uma boa exibição e dar a volta ao resultado.»

Gerir expetativas na Liga Europa e na Bundesliga

«É sempre especial jogar uma meia-final da Liga Europa. Temos grandes esperanças nesta etapa da competição. Não é fácil jogar na Alemanha e na Europa, é preciso ter uma boa mentalidade para isso, mas já no passado conseguimos fazê-lo. Nas últimas três semanas conseguimos encontrar soluções.»

Entrada do Braga impressionou-o?

«Esperávamos que o Sp. Braga pressionasse alto, não nos surpreendeu. Já o fez em vários jogos e com bola joga muito bem. Tivemos de estar muito focados quando o Sp. Braga atacou, ainda que não tenha criado grandes oportunidades. E não devemos esquecer que fizemos várias coisas bem neste jogo.»