O Benfica tem acordo por Luca Waldschmidt e o avançado do Friburgo está prestes a mudar-se para a Luz.

A viagem à Alemanha de Rui Costa, administrador da SAD, e Tiago Pinto, diretor geral, que o Maisfutebol noticiou, deu frutos e os encarnados chegaram a entendimento pelo internacional alemão.

Waldschmidt, de 24 anos, já antes tinha estado no radar do Benfica, que insistiu na contratação do jogador.

Formado no Eintracht Frankfürt, o avançado germânico mudou-se para o Hamburgo em 2016/17 e em 2018/19 transferiu-se para o Friburgo.

Na última época, fez 24 jogos e apontou oito golos.

Waldschmidt chamou a atenção no Europeu sub-21 em 2019, quando apontou sete golos em cinco jogos pela Alemanha, que se sagraria campeã.