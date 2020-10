O avançado italiano Marcello Trotta é reforço do Famalicão, tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno.

O jogador de 28 anos chega aos famalicenses proveniente do Frosinone e assina até ao final da temporada.

Na segunda metade da última época, o internacional sub-21 italiano esteve emprestado ao Ascoli e apontou seis golos em 17 jogos.

Em declarações às plataformas do clube, Trotta disse estar «muito satisfeito por ter dado este novo passo na carreira», num «clube que está a crescer no futebol português».

Formado no Nápoles e Manchester City, o avançado conta com várias passagens por outros emblemas ingleses, como Watford e Fulham. Em Itália, jogou também no Avellino, Sassuolo e Crotone.